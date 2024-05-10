Окупанти докладають багато зусиль насамперед в інформаційній сфері.

Атаки ворога вздовж кордону на північ від Харкова - це спроба змусити ЗСУ перемістити частину сил і засобів із Донбасу на Харківський напрямок. Про це в коментарі LIGA.net заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог докладає зусиль, зокрема - в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку і змусити нас відтягнути сили і засоби на Харківський напрямок із Донецької та Луганської області", - заявив він.

За словами спікера, ситуація перебуває під контролем української армії.

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Росіяни почали наступ на Харківщині

Як писав УНІАН, сьогодні рано вранці російський агресор розпочав нову наступальну кампанію на півночі Харківщини. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни спробували прорватися в прикордонні села Харківського та Чугуївського району, але були відбиті. "Втрат території не допущено поки що", - підкреслив він.

Водночас із Вовчанська та інших населених пунктів поблизу кордону через посилення обстрілів почали евакуацію цивільних.

Начальник Харківського гарнізону і сил оборони Харкова Сергій Мельник зазначив, що військово-політичне командування все прекрасно бачить і разом із підрозділами Сил оборони готове до будь-яких намірів РФ. Мельник наголосив, що разом із тактичними діями окупанти посилюватимуть інформаційно-психологічні операції, щоб дезінформувати та посіяти паніку серед людей.

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