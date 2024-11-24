Навіть якби Україна повернула всі свої території, то це б не було перемогою, бо дуже багато людей загинуло на війні.

Справедливим завершенням війни було б стерти РФ з лиця Землі. Про це сказав т.в.о. командира взводу роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Деркач з позивним "Дира" в інтерв’ю українському незалежному медіа Online.UA.

Він зазначив, що якби не пішло на спад об’єднання людей, яке було на початку війни в 2022 році, то таку значну території Донецької області ворогу не вдалося б окупувати. "Як мінімум ми продовжили б наступати, а не відступати. В нас не вистачало людського ресурсу. Бо скільки б нам не давали зброї, то якщо немає кому з неї стріляти, то нічого не вийде. Якраз мотивованими людьми, які приходили, ми і виїжджаємо всі ці роки", - наголосив військовий.

Деркач зазначив, що дуже важко відповісти, що могло б бути перемогою для України. "Що було б перемогою? Чесно? Перемогу навіть не бачу. Не можу сказати як це перемога. Навіть якщо все закінчиться і ми відновимо свої кордони, то це вже не буде перемогою, оскільки втрачено багато ресурсів і життів, зруйновано частину інфраструктури. Це вже важко назвати перемогою", - наголосив він.

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За його словами, справедливим завершенням війни мало б бути знищення Росії. "Яке справедливе закінчення війни? Стерти з лиця землі Росію. Це не можливо, але справедливо. Або, як мінімум, щоб за кожного нашого полеглого було 10 їхніх цивільних, військових. І це б не повернуло всього того, що ми втратили. І не було б це повністю справедливо", - наголосив військовий.

Деркач наголосив, що Україна має і далі робити те, що робить, тобто постійно удосконалюватись і знаходити інші способи як з ворогом боротися. При цьому навів як приклад ріст виробництва дронів, без яких Україна б програла. "Це дуже сильно зрівняло шанси України з Росією", - підкреслив він.

Випуск зброї в Україні

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості Ганна Гвоздяр заявляла, що Україна може виробляти за рік понад 3 млн БПЛА різних типів. За її словами, для цього є можливості, але не вистачає фінансування.

Сама Україна здатна покрити лише частину цих потреб, а решту беруть на себе союзники нашої держави. Так, канадці погодились закупити частину БПЛА, вироблених Україною, для потреб українського війська. Зараз йдуть перемовини з іншими партнерами, зокрема, британцями.

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