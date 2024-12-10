Зокрема, окупанти просунулись у Новотроїцькому та Шевченку, розширюючи виступ у бік Покровська.

Російські війська продовжують наступати, і за минулу добу ворог має здобутки у десяти населених пунктах. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці", - йдеться у повідомленні. Також окупанти просунулись у Новотроїцькому та Шевченку, розширюючи виступ у бік Покровська.

Ситуація на фронті - останні новини

Як зазначали у DeepState, російські війська продовжують тиснути на населений пункт Шевченко та підбиратися до Покровська. Як зазначають аналітики, скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом.

Відео дня

Тим часом аналітики Forbes відзначають, що тактика РФ в районі Покровська полягає в оточенні міста. Водночас вони відзначають, що ворог підходить до міста "не з позиції великої сили".

Крім того, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що окупанти готуються до потужних штурмових дій в Запорізькій області і пробиваються на кордон Дніпропетровської області.

Вас також можуть зацікавити новини: