Російська армія влучила у будинок культури та дитсадок, вбила та поранила мирних людей.

Російська армія завдала масованих ударів по населених пунктах півдня України та штурмує позиції ЗСУ на лівобережжі, але українські захисники знищили багато ворожої техніки, в тому числі комплекс "Оса".

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. Зазначається, що в Чорному морі перебуває на чергуванні вісім російських кораблів, серед яких залишаються два ракетоносії, на борту яких може бути 16 ракет типу "Калібр".

Водночас ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра. Зокрема, протягом доби він здійснив шість штурмів, з застосуванням бронетехніки, яка підтримує штурмові групи. Українські військові запевняють, що успішно відбили всі атаки.

"Наші підрозділи утримують зайняті позиції завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці... Завдаємо вогневого ураження по місцях дислокації противника, вогневих позиціях, тилах та спостережних пунктах", - йдеться у повідомленні.

Наразі підтверджено ліквідацію 24 окупантів, знищення ударного БпЛА "Ланцет", три гармати, міномет, човен та шести одиниць автобронетехніки. Також знищено два спостережні пункти ворога та пускову установку БпЛА. Підтверджено влучання в автоматизований зенітно-ракетний комплекс "Оса" - всепогодну систему, яка призначена для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій.

Своєю чергою, окупанти ведуть активну аеророзвідку, нарощують артилерійський тиск обстрілами, застосовують ударні дрони як по прибережних, так і більш віддалених населених пунктах і на Херсонщині, і на Миколаївщині.

Йдеться, що протягом бойової доби противник завдав ракетних ударів з використанням ЗРК С-400 по Кіровоградщині та авіаційних ударів із застосуванням керованої ракети Х-59 по Кропивницькому, Х-31П - в напрямку Кривого Рогу та скинув чотири керовані авіабомби по Зміївці на Херсонщині. Внаслідок цих атак, у Кропивницькому загинув цивільний, ще 8 людей поранено. Пошкоджено чотири адмінбудівлі, прилеглі лінії електропостачання та шість автомобілів.

"Х-31П втратила бойову спроможність в повітрі. В Зміївці авіабомби продовжували руйнування вже постраждалого житлового фонду селян", - розповіли українські військові.

Також російські загарбники продовжують терор цивільного населення прифронтових регіонів Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, десять FPV-дронів, ударний БпЛА типу "Ланцет" скинули 23 осколкові боєприпасина населені пункти Іванівка, Качкарівка - на Херсонщині, Очаків та Дмитрівка - на Миколаївщині.

У Силах оборони півдня додають, що за минулу добу окупанти здійснили 16 артилерійських обстрілів населених пунктів. По Херсону вдарили 6 разів та двічі - по Очакову. Обстріляні також Нововоронцовка, Берислав, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Станіслав, Зміївка на Херсонщині та Солончаки на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів загинув цивільний та п’ятеро людей поранено. Пошкоджено будинок культури, склад гуманітарної допомоги, дві багатоповерхівки, близько десятка приватних будинків, електропідстанцію, лінію газопостачання та автомобілі.

Українські військові нагадали, що під час нічної дронової атаки загарбників не вдалося уникнути влучань на Херсонщині та Миколаївщині. Наприклад, у Баштанському районі Миколаївщини внаслідок влучання БпЛА типу Shahed 131/136 на території агропідприємства спалахнула пожежа, пошкоджено будівлі дитячого садочку, будинку культури тощо.

Очільник херсонської ОВА Олександр Прокудін показав, як виглядають приміщення аграрного підприємства після російського обстрілу Дніпровського району Херсона.

"Чотирма прицільними ударами ворог знищив ангари, а також техніку. Постраждали троє херсонців. Зараз вони знаходяться у лікарні…", повідомив посадовець.

На відео, яке він оприлюднив – жахливі наслідки атаки російської армії: зруйнована будівля, обгорілі фури. Чоловік, імовірно, працівник підприємства розповідає, що через атаку терористів залишився без грошей та документів.

Атаки дронів на Україну

Під час нічної дронової атаки, яка відбувалася двома хвилями в понад 3 та понад 4 години, окупанти спрямували ударні безпілотники типу Shahed-131/136 з території тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. Удари були спрямовані на об'єкти інфраструктури та житлові квартали населених пунктів. Підрозділами протиповітряної оборони знищено 10 дронів: по одному - на Миколаївщині та Кіровоградщині, по чотири - на Херсонщині та Дніпропетровщині.

Вас також можуть зацікавити новини: