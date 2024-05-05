Альянсу у дуже конфіденційний спосіб і без офіційних комунікацій встановило принаймні дві "червоні лінії", зазначили журналісти.

Повномасштабна війна в Україні триває, і НАТО визначило кілька "червоних ліній", у разі перетину яких Росією сили Альянсу втрутяться у протистояння.

У війну готові втрутитися 100 тисяч НАТОвців, якщо російський диктатор Володимир Путін "залучить інші країни", пише la Repubblica, посилаючись на джерела. "Це вперше з початку війни. НАТО в дуже конфіденційний спосіб і без офіційних комунікацій встановило принаймні дві "червоні лінії", за якими можливе пряме втручання в конфлікт в Україні", - йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що зараз оперативних планів немає, які передбачають відправку людей на українську територію. За відомостями видання, існують тільки оцінки можливих планів надзвичайних ситуацій - "справжній крайній засіб - на випадок, якщо у війну будуть залучені треті сторони".

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Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Президент Франції Еммануель Макрон припускав, що держави Заходу можуть відправити свої війська в Україну у разі потреби. Пізніше і в ЄС, і в США стверджували, що їхні солдати на нашій землі не воюватимуть.

Варто зазначити, що на Заході не раз говорили про те, що є загроза нападу РФ на держави, які є членами НАТО. Нагадаємо, у разі агресії проти держави Альянсу, за неї мають вступитися решта членів НАТО.

5 травня видання Financial Times писало, що, за відомостями європейських розвідслужб, російська сторона "замислює акти насильства і диверсій по всьому континенту", оскільки має намір узяти курс на тривалий конфлікт із західними державами.

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