За його словами, у напрямку Сум відбувається накопичення та перекидання сил ворога.

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін висловив переконання, що росіяни не зможуть взяти Харків. Також він припустив, що скоріш за все, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті у РФ.

"Посилення тиску буде - бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів", - написав військовий.

За його словами, у напрямку Сум відбувається накопичення та перекидання сил ворога.

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"Поки що кількість говорить про аналогічну задачу - відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує. Хоча в цілому ситуація на фронті досить складна, і легше найближчим часом точно не буде - навпаки, попереду важке літо з важкими боями", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук щодо Роботиного наголошує, що втрат наших позицій не було.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що начебто село перейшло в "сіру зону".

Безуспішно вони його штурмували, в принципі, під час всього цього тижня, коли вони посилили тиск. Проте, минулої доби на Роботине взагалі штурмів не було. Старомайорське - було три, Кринки - було шість", - зазначив спікер.

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