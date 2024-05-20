Село прострілюється фактично наскрізь, але російські окупанти його не зайняли, повідомив керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук щодо Роботиного наголошує, що втрат наших позицій не було.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що начебто село перейшло в "сіру зону". "Безуспішно вони його штурмували, в принципі, під час всього цього тижня, коли вони посилили тиск. Проте, минулої доби на Роботине взагалі штурмів не було. Старомайорське - було три, Кринки - було шість", - зазначив спікер.

Він додав, що росіяни у своїх ефірах цього тижня вже кілька разів "взяли" Роботине. "Мабуть, вже третій раз вони його "взяли" цього тижня. Тому ця інформація не відповідає дійсності. Втрат наших позицій не було", - наголосив Плетенчук.

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Водночас він підкреслив, що ситуація там дуже складна, "фактично нічого від села вже не залишилося". "Воно прострілюється фактично наскрізь, з обох боків. Але вони його не зайняли. Тому ця інформація дійсності не відповідає. Принаймні воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем. Це як мінімум. І росіян там нема так само", - сказав речник.

У центрі уваги Роботине - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 18 травня аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке стверджував, що російська армія нібито "знову відбила село Роботине, яке було єдиним селом, яке Україна змогла визволити на Токмацькому напрямку під час торішнього контрнаступу". Українська сторона таку погану новину з фронту не підтверджувала.

Того ж дня Дмитро Плетенчук розповів, що "група загарбників вивісила триколор у цьому населеному пункті, а згодом з’явилася інформація про "захоплення" цього села".

Він розповів, що тоді відбулося "локальне ІПСО" - окупанти спромоглися підійти на відповідну відстань та повісити російський прапор, але майже всі вони були ліквідовані. Він уточнив, що вижив лише один загарбник, і його взяли у полон.

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