Видання пише, що протягом наступного року нарощування використання безпілотників середньої дальності поставить під загрозу логістику, артилерію та військові зосередження за 60 км і більше від лінії фронту.

Артилерія українського командира з позивним "Картель" покриває частину українського фронту в Запоріжжі, а він керує своїм знаряддям із будинку за 8 км від лінії зіткнення. Про це пише The Economist.

Зазначається, що його команда зі 128-ї гірсько-штурмової бригади спостерігає за сільськогосподарськими угіддями за допомогою розвідувальних дронів, і "Картель" віддає накази наносити удари в разі виявлення цілі. До січня вони були розквартировані ближче до лінії фронту, але ворожа артилерія змусила його просунутися глибше на контрольовану Україною територію. Тепер же, через велику кількість ворожих безпілотників, зона ураження розширилася, тож вони вирішили "йти під землю" і будують бункер.

"Щодня точаться бої вздовж Запорізького фронту, але війська не бачать тут підготовки до будь-якого великого російського наступу. Що стосується боєприпасів, то, на відміну від попередніх періодів, українські солдати не скаржаться на брак артилерійських снарядів. Однак характер війни змінюється, і українські сили готуються до неї. Глибина зони ураження, що збільшується, - територія до 15 км по обидва боки від лінії фронту, де безпілотники роблять пересування вкрай небезпечним, - ще більше ускладнює операції", - йдеться в статті.

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Видання пише, що протягом наступного року нарощування використання безпілотників середньої дальності поставить під загрозу логістику, артилерію і військові зосередження за 60 км і більше від лінії фронту. Безпілотники середньої дальності заповнять прогалину між далекобійними, які Україна використовує для глибоких ударів, а Росія - для ударів по українських містах, і ближніми, що використовуються на фронті. Журналісти пишуть:

"Бути поміченим у межах 2 км від лінії фронту рівносильно смертному вироку. Ризик зменшується з відстанню: у невеликих дронів-камікадзе обмежений час польоту, і що далі вони летять, то більша ймовірність, що їх зіб'ють або спіймають".

Зазначається, що бої на центральній частині Запорізького фронту стали безсистемними. Російські війська в останні кілька днів просунулися в районі Кам'янського на заході. На сході вони прагнуть оточити Гуляйполя, важливий логістичний вузол. Руслан Микула, співзасновник Deep State, стверджує, що мета Росії - просунутися на північ і захопити територію до річки Конка. За його словами, у росіян не вистачає живої сили для такого наступу.

За словами українських солдатів, уздовж лінії фронту невеликі групи погано навчених і погано оснащених російських солдатів вирушають на самовбивчі завдання із захоплення позицій. Добре підготовлені солдати слідують за ними тільки в разі успіху.

Владислав Пінчук, командир артилерійського підрозділу 241-ї бригади, сказав, що протягом останніх кількох тижнів він помітив зростаюче небажання росіян виконувати накази.

Перехоплення показують, що солдати не відкрито ігнорують накази, які вважають самовбивчими, а скоріше тягнуть час і придумують виправдання, щоб ухилитися від них.

Військовий із підрозділу безпілотників "Тайфун" із позивним "Тофу" спостерігав за випробуваннями чотирьох безпілотників середньої дальності Shersh. Розмах їхніх крил становить 3,5 метра, а вантажопідйомність - 8 кг. За словами Тофу, ці безпілотники призначені для ураження "великих, дуже важливих цілей". Він стверджує, що одного удару достатньо, щоб зупинити поїзд, не кажучи вже про танк. Наразі вони в основному використовуються для знищення російської артилерії. Цілі цього типу зазвичай перебувають на відстані 50-60 км, але можуть літати й далі. Це означає, що екіпаж може діяти з глибини безпечної української території, а не поблизу фронту.

Зазначається, що Shersh літає високо, щоб ухилятися від систем радіоелектронної боротьби. Він різко знижується для ураження цілі, а не знижується поступово, а система захоплення цілі виключає можливість глушіння в момент її заходу на посадку.

Але в росіян, каже Тофу, є аналог - "Молния". Він літає дуже низько, а його якість і точність поступаються Shersh, але в них їх більше. На відміну від дешевих дронів-камікадзе малої дальності, Shersh коштує близько 7000 євро, що в сім разів дорожче за "Молнию". Журналісти додали:

"Обидві сторони поспішають розробити складну систему наведення на основі штучного інтелекту для своїх дронів середньої дальності. Протягом наступного року вони можуть знову перетворити поле бою".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" розповів, що російські окупаційні військазбільшують активність уздовж усього кордону Харківської області.

Він зазначив, що нещодавно підрозділи Сил оборони України запобігли просуванню противника з боку державного кордону в районі Гоптівки Харківської області.

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