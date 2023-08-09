Водночас, намагання ворога рухатись уперед є безуспішними.

Російські загарбники наразі зосереджують основні зусилля з метою прориву української оборони на Куп'янському напрямку.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram. "Станом на зараз основним напрямком наступу ворога залишається Куп’янський напрямок. Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно", - наголосила Маляр.

За її словами, оперативна ситуація складна, але контрольована.

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"Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога", - підкреслила Маляр.

Крім того, противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області.

"Мета ворога на Куп’янському напрямку - прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп‘янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день. Всі необхідні рішення для підсилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного угруповання військ", - заявила Маляр.

Також вона підтвердила, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут, закріплюватись на досягнутих рубежах. Ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. "В напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші оборонці мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначила Маляр.

"І на Сході і на Півдні ворог зараз несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани", - наголосила Маляр.

Крім того, як повідомив Українській правді командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання. Він зазначив, що угруповання окупантів наразі налічує до восьми штурмових загонів "Шторм-Z".

Сирський зазначив, що росіяни зробили спробу фланговим наступом з району Новоселовського розсікти угруповання Сил оборони і оточити частину підрозділів бригади, що тримає там оборону, але успіху не досягли.

Сирський заявив, що ухвалено всі необхідні рішення для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому".

Втрати окупантів в Україні

Сили оборони за минулу добу знищили 820 російських загарбників.Також знищено 17 безпілотників, 17 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин і 8 танків.

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