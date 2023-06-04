Після Китаю свій "мирний план" щодо війни в Україні представила Індонезія.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав дивним "мирний план" міністра оборони Індонезії, який запропонував припинити вогонь і провести референдуми на деяких територіях України.

Про це український міністр сказав у Сінгапурі під час виступу на форумі безпеки, повідомляє SCMP.

"Я постараюся бути ввічливим", - сказав Резніков, перш ніж почати свою відповідь.

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"Це звучить як план Росії, а не план Індонезії", — додав він, перш ніж назвати цю пропозицію "дивним планом", який з ним не обговорювався.

"Мирний план" Індонезії щодо війни в Україні

3 червня міністр оборони Індонезії озвучив спірний "мирний план" для врегулювання війни в Україні. Він передбачає відведення військ на 15 км від лінії фронту, введення миротворців ООН і проведення референдуму на "спірних територіях".

У МЗС України заявили, що запропонований Індонезією "мирний план" призведе лише до того, що Росія закріпиться на захоплених територіях і підготується до нового етапу військової експансії. А справжнього миру, як зазначила українська сторона, ця пропозиція не принесе.

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