Індонезія готова ввести війська в Україну, але не для відбиття агресії РФ, а для фіксації російських завоювань.

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував свій "мирний план" для припинення війни в Україні - замороження бойових дій, індонезійські миротворці та референдум. Цей план політик озвучив на міжнародному саміті "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

За словами Субіанто, щоб покласти край війні між Україною і Росією, потрібно негайно припинити вогонь. За його словами, це попередить погіршення ситуації – збільшення числа жертв і нових руйнувань в Україні та Росії.

"Перше, що ми повинні зробити, — це попросити українську і російську сторони дотримуватися режиму припинення вогню", – заявив він.

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Другий етап індонезійського мирного плану передбачає відведення військ обох сторін на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту.

"По-третє, звернутися до організації Об'єднаних Націй з проханням сформувати миротворчі сили і розмістити їх в демілітаризованій зоні. Потім ООН проведе референдум серед людей, які проживають в демілітаризованій зоні", — пропонує Прабово.

При цьому глава Міноборони Індонезії запевнив, що його країна буде першою, хто приєднається до миротворчих сил.

Як пише індонезійське видання kompas.com, пропозиція Прабово перевершила очікування інших учасників зустрічі і викликала у них масу питань. Зокрема представники інших країни висловили побоювання, що індонезійська пропозиція грає на руку російському агресору.

Перспективи мирного врегулювання в Україні

Україна відмовляється від початку переговорів з Росією на цьому етапі через те, що це призведе до заморожування конфлікту і фактично дозволить Росії зберегти свої завоювання. Цю ж точку зору поділяють і в США. Там вважають, що це стане заохоченням для агресора до нових завоювань.

З іншого боку є ряд країн, які навпаки наполягають на негайних переговорах з Росією і фактично на задоволенні її територіальних претензій. Не розуміють наслідків цього кроку, або роблять вигляд, що не розуміють, влади Угорщина, Туреччини, Бразилії, Китаю, ряду африканських країн.

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