Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував свій "мирний план" для припинення війни в Україні - замороження бойових дій, індонезійські миротворці та референдум. Цей план політик озвучив на міжнародному саміті "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.
За словами Субіанто, щоб покласти край війні між Україною і Росією, потрібно негайно припинити вогонь. За його словами, це попередить погіршення ситуації – збільшення числа жертв і нових руйнувань в Україні та Росії.
"Перше, що ми повинні зробити, — це попросити українську і російську сторони дотримуватися режиму припинення вогню", – заявив він.
Другий етап індонезійського мирного плану передбачає відведення військ обох сторін на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту.
"По-третє, звернутися до організації Об'єднаних Націй з проханням сформувати миротворчі сили і розмістити їх в демілітаризованій зоні. Потім ООН проведе референдум серед людей, які проживають в демілітаризованій зоні", — пропонує Прабово.
При цьому глава Міноборони Індонезії запевнив, що його країна буде першою, хто приєднається до миротворчих сил.
Як пише індонезійське видання kompas.com, пропозиція Прабово перевершила очікування інших учасників зустрічі і викликала у них масу питань. Зокрема представники інших країни висловили побоювання, що індонезійська пропозиція грає на руку російському агресору.
Перспективи мирного врегулювання в Україні
Україна відмовляється від початку переговорів з Росією на цьому етапі через те, що це призведе до заморожування конфлікту і фактично дозволить Росії зберегти свої завоювання. Цю ж точку зору поділяють і в США. Там вважають, що це стане заохоченням для агресора до нових завоювань.
З іншого боку є ряд країн, які навпаки наполягають на негайних переговорах з Росією і фактично на задоволенні її територіальних претензій. Не розуміють наслідків цього кроку, або роблять вигляд, що не розуміють, влади Угорщина, Туреччини, Бразилії, Китаю, ряду африканських країн.