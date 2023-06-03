Індонезія пропонує заморозити війну в нинішньому статус-кво, Україна відреагувала.

Запропонований Індонезією "мирний план" для України призведе лише до того, що Росія закріпиться на захоплених територіях і підготується до нового етапу воєнної експансії. Справжнього миру цей план не принесе.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Фейсбуці.

За його словами, Україна "цінує увагу", яку Індонезія приділяє питанню відновлення миру в Україні, але помилка індонезійського погляду полягає в тому, що між Україною і Росією немає "спірних територій", на яких потрібно проводити референдуми. Ніколенко підкреслив, що захоплені російською армією території є окупованими, а не спірними, що зафіксовано офіційними документами ООН.

Відео дня

"На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися із українських територій, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценарів бути не може", - заявив дипломат.

Ніколенко підкреслив, що припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань і створення демілітаризованої зони не спрацюють. За його словами, припинення активних бойових дій без виведення російських військ з української території дозволить Росії перегрупуватися і накопичити сили для нової фази агресії.

"Довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації. На це і спрямована Формула миру Президента України Володимира Зеленського. Запрошуємо Індонезію долучитися до її активного втілення", – сказав Ніколенко.

Індонезійський "мирний план" для України

Сьогодні міністр оборони Індонезії озвучив досить продуманий, хоча і вельми спірний мирний план для врегулювання війни в Україні. Крім очевидного припинення вогню цей план також передбачає відведення військ на 15 км від лінії фронту, введення миротворців ООН і проведення референдуму на спірних територіях.

Цей план явно суперечить "10 пунктам Зеленського", які називають "українською формулою миру". Ключовими положеннями цього мирного плану є повне виведення російських військ з усіх українських територій та повне відновлення українського суверенітету над нині окупованими районами.

Вас також можуть зацікавити новини: