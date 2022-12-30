Візуально уламки нагадують частини ракети з сімейства Х-101 / Х-102 — AS-23 KODIAK.

У Руднянському районі Волгоградської області Росії знову впала ракета окупантів. Це сталося під час масованого обстрілу мирних українських міст з боку РФ.

Такою інформацією поділилося видання V1.RU. У матеріалі порталу сказано: "Непізнані літаючі, імовірно, військові об'єкти впали в Руднянському районі Волгоградської області. Величезні сірі уламки виявили жителі Ільменського сільського поселення приблизно в 20 кілометрах від села".

Візуально уламки нагадують частини ракети з сімейства Х-101 / Х-102 — AS-23 KODIAK. Саме це озброєння разом з "Калібрами" і Х-22 активно застосовується рашистами при обстрілах України. Повідомляється, що на місце падіння прибули екстрені служби. За словами місцевої влади, в результаті падіння уламків ніхто не загинув і не були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

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Російські ракети не долітають до цілей

Під час масованої терористичної атаки по Україні 16 грудня стався подібний інцидент з падінням ракети. Одна з них "відмовилася" залітати в повітряний простір нашої країни і впала в Єланському районі на кордоні з Саратовською областю.

У липні снаряди, якими обстрілювали Харків з території Бєлгородської області, зависли в повітрі, а потім вибухнули.

На території тимчасово захопленого Алчевська в червні зняли на відео момент, коли боєприпас ППО, випущений ворогом, розвернувся і вдарив по позиціях окупантів.

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