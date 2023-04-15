Українським захисникам потрібно отримати далекобійні ракети для деокупації півострова.

Збройні сили України мають шанси звільнити окупований Крим до осені поточного року, але все залежатиме від військової допомоги. Особливо потрібні далекобійні ракети.

Таким прогнозом поділився військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю УНІАН. Він заявив: "Все буде залежати від переданих сил і засобів. Якщо нам дадуть дальні ракети, то ми в принципі навіть до кінця літа можемо заходити на півострів, знищивши дальніми ракетами типу ATACMS — типу, їх дуже багато такого рівня, — зруйнувавши близько 150 російських гарнізонів в Криму. Простіше буде заходити і простіше буде деокупувати. Якщо нам не дадуть дальні ракети, доведеться заходити фронтально. Приблизно так, як зараз в районі Бахмута і тієї ж Авдіївки. Тобто приблизно, якщо будемо заходити фронтально, то це ми до осені будемо возитися з Кримом. Але тим не менш, Крим звільнити просто".

На думку Світана, Україні не дають далекобійні ракети і літаки західного зразка у зв'язку з політичними домовленостями. Як вважає військовий експерт, ЗСУ не надають згадане озброєння, щоб Росія не відправила Су-35 Ірану. Таким способом Україна "прикриває Ізраїль". Як повідомив Світан, РФ була готова відправити винищувачі ще минулого літа. Однак поставки не відбулися, а значить — існує домовленість.

Деокупація Криму: актуальна інформація

Росія скасувала парад на 9 травня на тимчасово захопленому півострові. На думку Atlantic Council, це пов'язано з організацією безпеки і небажанням підкреслювати великі втрати техніки.

Секретар РНБО Олексій Данілов 14 квітня заявив: "Крим — територія України, і ми будемо випробовувати і використовувати там будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території".

За словами Данілова, загадкова "бавовна" в Криму може бути пов'язана з відпрацюванням нових видів зброї, які створюються українським оборонно-промисловим комплексом.

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