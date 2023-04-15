Збройні сили України мають шанси звільнити окупований Крим до осені поточного року, але все залежатиме від військової допомоги. Особливо потрібні далекобійні ракети.
Таким прогнозом поділився військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю УНІАН. Він заявив: "Все буде залежати від переданих сил і засобів. Якщо нам дадуть дальні ракети, то ми в принципі навіть до кінця літа можемо заходити на півострів, знищивши дальніми ракетами типу ATACMS — типу, їх дуже багато такого рівня, — зруйнувавши близько 150 російських гарнізонів в Криму. Простіше буде заходити і простіше буде деокупувати. Якщо нам не дадуть дальні ракети, доведеться заходити фронтально. Приблизно так, як зараз в районі Бахмута і тієї ж Авдіївки. Тобто приблизно, якщо будемо заходити фронтально, то це ми до осені будемо возитися з Кримом. Але тим не менш, Крим звільнити просто".
На думку Світана, Україні не дають далекобійні ракети і літаки західного зразка у зв'язку з політичними домовленостями. Як вважає військовий експерт, ЗСУ не надають згадане озброєння, щоб Росія не відправила Су-35 Ірану. Таким способом Україна "прикриває Ізраїль". Як повідомив Світан, РФ була готова відправити винищувачі ще минулого літа. Однак поставки не відбулися, а значить — існує домовленість.
Деокупація Криму: актуальна інформація
Росія скасувала парад на 9 травня на тимчасово захопленому півострові. На думку Atlantic Council, це пов'язано з організацією безпеки і небажанням підкреслювати великі втрати техніки.
Секретар РНБО Олексій Данілов 14 квітня заявив: "Крим — територія України, і ми будемо випробовувати і використовувати там будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території".
За словами Данілова, загадкова "бавовна" в Криму може бути пов'язана з відпрацюванням нових видів зброї, які створюються українським оборонно-промисловим комплексом.