Експерти вважають, що цього року це буде особливо болючим ударом для Путіна.

Скасування військових парадів у ряді російських областей і окупованому Криму може бути пов'язана з нестачею танків.

"Скасування офіційно пов'язане з проблемами безпеки, пов'язаними з триваючим вторгненням Росії в Україну. Однак численні коментатори припускають, що Москва також відчуває все більшу нестачу танків і зі зрозумілих причин намагається не підкреслювати масштаби втрат, понесених російською армією", - йдеться в статті Atlantic Council.

Відзначається, що рішення скасувати паради на честь Дня Перемоги в цьому році болючий удар для Путіна, що натякає на похмуру реальність, що стоїть за оптимістичним пропагандистським зображенням Москви невпевненого вторгнення в Україну.

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"Значення Дня Перемоги для національної ідентичності в путінській Росії і тісний зв'язок свята з війною в Україні роблять скасування параду в цьому році особливо ганебним. Інші публічні урочистості можна було б без зайвого шуму відкласти або скасувати, але несвяткування Дня Перемоги вказує на серйозні проблеми, які важко приховати навіть у жорстко контрольованому інформаційному середовищі Росії", - йдеться в тексті.

Скасування парадів в Росії і Криму

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада РФ вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційні паради до 9 травня. Місцева влада заявила, що не хоче "провокувати противника великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців" в центрі міста.

При цьому в Кремлі заявили, що не скасовуватимуть парад у Москві. Минулого року його повітряну частину скасували "через погану погоду".

Окупаційна адміністрація Криму заявила, що в Криму і Севастополі не буде масових заходів, присвячених 1 і 9 травня, також скасовані демонстрації, військові паради і ходи "Безсмертного полку".

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