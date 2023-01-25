Бійці знищили бойову машину ворога та особовий склад.

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу завдали потужний удар по окупантах минулої ночі. Для ураження противника використовувалася МТ-12 "Рапіра".

Про це повідомили в прес-центрі Сухопутних військ України і поділилися відео зі знищенням ворога. У повідомленні під роликом сказано: "Потужний нічний удар по ворогу від лицарів. Протитанковий розрахунок воїнів 28-ї ОМБр, застосовуючи перевірену часом МТ-12 "Рапіра", завдав із засідки нищівного вогневого ураження по скупченню російської піхоти і знищив бойову машину противника".

На відео демонструється, як українські захисники відстежували пересування ворога. Для ураження противника застосовувалася МТ-12 "Рапіра" — 100-міліметрове буксируване протитанкове знаряддя радянського виробництва. Перший удар здійснили повз цілі, після чого бойова машина окупантів з особовим складом всередині тимчасово зупинилася.

Відео дня

А коли вона продовжила рух, бійці 28-ї бригади здійснили прицільний залп і знищили ворога. Точна кількість ліквідованих рашистів не повідомляється.

Втрати Росії в Україні: остання інформація

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники "мінуснули" 123 080 російських окупантів. За останню добу ця статистика зросла на 900 супротивників.

Кількість знищеної техніки рашистів перевищила 20 тисяч одиниць, і вона постійно зростає. До переліку входять 3161 танк, 2154 артилерійські системи, 290 літаків та інше.

У виданні ВВС підрахували, що в останні місяці різко зросли втрати серед ув'язнених з ПВК "Вагнера". За добу ЗСУ ліквідують не менше 450 завербованих зеків.

Вчора, 24 січня, під Бахмутом "накрили" спостережний пункт ворога. Приблизні втрати серед окупантів склали 25 осіб.

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