Вогневе ураження наносили артилеристи ЗСУ, управління вогнем здійснювали нацгвардійці.

Українські воїни розгромили спостережний пункт російських окупантів поблизу Бахмута Донецької області. Знищено 25 окупантів.

Як повідомили у Національній гвардії, з цього спостережного пункту велось корегування мінометного та артилерійського вогню по місту. Присутність ворога виявила аеророзвідка підрозділу "Хартія", вогневе ураження наносили артилеристи ЗСУ, управління вогнем здійснювали нацгвардійці. Орієнтовні втрати противника склали 25 осіб.

"Після обльоту дроном ворожих позиції було знайдено спостережний пункт звідки велось спостереження та корегування вогню мінометів по наших позиціях. Після цього ми навели туди наші гаубиці. З першого ж влучення рознесли цю СП. Повторний обліт дроном показав, що противник намагається розібрати завали та запрошує по радіозв’язку допомогу. Ми не лишились осторонь і допомогли, чим могли: накрили там все, що дістали. Після того, там ніхто не ворушився", — розповів офіцер НГУ Ярослав.

Фортеця Бахмут: як ЗСУ боронять місто

Кілька місяців окупанти намагаються захопити Бахмут Донецької області. Після звільнення Харківщини та Херсона цей напрямок став одним із найгарячіших на фронті.

За даними Генштабу, окупанти продовжують намагатися наступати на Бахмутському напрямку, щоб захопити всю Донецьку область, проте зазнають поразки і несуть великі втрати в живій силі і техніці. У спробі оточити Бахмутську фортецю росіяни спробували обійти з флангу і захопити сусідній Соледар, однак і там вони зустріли значний опір і поки не змогли досягти своїх цілей. Проте, в РФ все одно намагаються досягти хоча б якогось успіху, закидаючи фронт "гарматним м'ясом". Як зазначили в CNN, РФ направила в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців, але це не допомогло.

За словами Володимира Зеленського, битва за Донбас і південь триває, і Україна знає, як відповідати ворогові.

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