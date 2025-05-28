Військові, які перебувають у зоні бойових дій, не допускають варіантів миру "будь-якою ціною".

Українські військові скептично коментують перспективу мирних переговорів з Росією і застерігають, що миру "будь-якою ціною" не буде. Про це троє чинних військових розповіли у коментарі BILD.

"Я пережив майже всі можливі катастрофи на передовій. Але я ніколи не міг себе уявити, що відступ чи капітуляція будуть варіантом. Напевно, я хочу, щоб ця війна закінчилася більше, ніж будь-хто інший. Але якою ціною? Якщо ми віддамо територію, складемо зброю і тим самим дамо Росії шанс завдати удару у відповідь сильніше, за що тоді загинули наші бійці?" – прокоментував Олександр Кіндсватер, який воює на сході України з 2015 року.

Військовий зауважив, що сподівається на підтримку Заходу, зокрема щодо скасування ударів далекобійною зброєю вглиб Росії. Ймовірне постачання ракет Taurus, на думку військового, може "відкрити друге дихання". Кіндсватер каже:

Відео дня

"Путін не зупиниться – і ми також. Україні зараз потрібне все: зброя, спорядження та моральна підтримка. Ми не повинні протистояти цьому монстру самотужки. Не залишайте нас самих".

Ще один військовий, який воює на півдні, розповів, що військо виснажене, але не може скласти зброю і повернутися додому.

"Я негайно склав би зброю, щоб повернутися додому. Але це неможливо. Якщо ми здамося зараз, ми втратимо території, за які загинуло багато наших товаришів", — поділився військовий.

Водночас оператор дронів Костянтин Павлюк обурений, що світова спільнота обговорює можливість заморожування конфлікту.

"Відколи почалися розмови про передбачуване закінчення війни, для нас нічого не змінилося. У нас були хибні надії. Поки президент США говорить про гарні слова на світовій арені, атаки на мирних жителів посилюються. Ми не складемо зброї. Якщо потрібно, ми вестимемо партизанську війну. Ми зупинимося лише тоді, коли Росія повністю відступить – до міжнародно визнаних кордонів 1991 року", – каже Павлюк.

Мирні переговори України та РФ - це треба знати

Нагадаємо, що станом на сьогодні мирні переговори між Україною та Росією залишаються в глухому куті. Незважаючи на нещодавні дипломатичні ініціативи, включаючи пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо тристороннього саміту з участю президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, суттєвого прогресу не досягнуто.

Російська сторона висуває жорсткі вимоги, зокрема:

письмові гарантії від Заходу про припинення розширення НАТО;

нейтральний статус України;

зняття санкцій;

визнання контролю над окупованими територіями.

Україна та її західні партнери відкидають ці умови як неприйнятні.

Президент Трамп, який раніше демонстрував лояльність до Путіна, наразі висловлює розчарування через відмову Кремля від припинення вогню та посилення атак на Україну. Він попередив, що Росія "грається з вогнем" і розглядає можливість запровадження нових санкцій.

У той же час, бойові дії продовжуються з обох сторін. Росія активізувала наступи на північному сході України, а Україна здійснила масовану атаку дронами на Москву.

На тлі цих новин глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що про новий раунд переговорів Росії та України буде оголошено найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: