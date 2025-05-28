CNN: Путін підштовхує Трампа до 'прозріння'

Риторика американського президента щодо Кремля жорсткішає, хоч його заяви й досі "дешеві", зазначає видання.

Попри різкі слова Дональда Трампа на адресу Володимира Путіна, Кремль не бачить у цьому реальної загрози. Риторика президента США після чергових атак РФ на Україну — це радше емоційна реакція, ніж ознака зміни курсу. Москва назвала його заяви "симптомом емоційного перевантаження", даючи зрозуміти: Путін не вірить, що Трамп діятиме, пише CNN.

У відповідь на масовані обстріли мирних українських міст, Трамп написав у Truth Social: "Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна та Байдена, а не Трампа".

Втім, аналітики бачать у цьому спробу ухилитися від відповідальності, а не реальну зміну політики. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зазначив:

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"Раніше від президента Трампа лунали заяви та погрози санкціями, але поки що жодних дій. Питання — чи буде цього разу інакше?"

Варіантів дій у Трампа кілька: від запровадження санкцій до збільшення військової допомоги Україні. Але кожен із них суперечить його передвиборчій позиції — критиці витрат на війну.

Майор у відставці Майк Лайонс вважає, що Трамп "продає" своє послання більше американцям, ніж Путіну:

"Мені хотілося б думати, що тепер він бачить, що війну дуже важко розв’язати".

Європейські лідери помітили зміну тону Трампа. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив: "Путін сказав йому телефоном, що він готовий до миру, але він брехав".

Водночас Кремль продовжує тестувати рішучість Трампа, припускаючи, що за словами знову не буде дій.

"Розмови — це дешево, а ми чекаємо на дії... Путін не вірить, що Трамп виконає свої обіцянки (щодо санкцій і посилення тиску - УНІАН)", — підсумувала колишня співробітниця розвідки США Бет Саннер.

На тлі цієї невизначеності союзники США посилюють власну підтримку України — готуючись до будь-якого повороту з боку Трампа.

Відносини Трампа і Путіна руйнуються - що відомо

Нагадаємо, що Трамп намагався зберегти канал спілкування з Путіним навіть після анексії Криму, втручання у вибори та початку повномасштабної війни проти України. Він наполягав на досягненні "великої угоди" та уникав риторики конфронтації.

Втім, поступово риторика Трампа змінилася: він звинуватив Путіна у затягуванні процесу встановлення миру та заявив, що той "грає з вогнем". Проте конкретних дій, як-от санкцій, він досі не вжив.

Як пише Politico з посиланням на чиновників, Трамп розчарований тим, що Путін проігнорував його спробу "перезавантажити" відносини після ймовірного врегулювання конфлікту. Але рішення щодо зміни курсу або запровадження нових санкцій проти Москви він поки не ухвалив.

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