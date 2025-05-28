Лавров заявив, що умовою Росії для завершення війни є "повернення до нейтрального, позаблокового, без'ядерного статусу України".

Про новий раунд переговорів Росії та України буде оголошено найближчим часом, заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Він також заявив, що Росія наполягала на "скасуванні дискримінаційних законів" на зустрічі з Україною в Стамбулі і продовжуватиме це робити.

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При цьому Лавров вчергове підкреслив, що умовою Росії для завершення війни є "повернення до нейтрального, позаблокового, без'ядерного статусу України", і ці вимоги мають бути задоволені "за будь-якої форми врегулювання конфлікту".

Переговори з Росією - новини

Як повідомляв УНІАН, 16 травня відбулася перша з 2022 року пряма зустріч делегацій України та Росії. Під час переговорів росіяни висунули вимогу, щоб українські війська залишили території, які РФ незаконно вважає частиною своєї держави. За даними ЗМІ, українській стороні заявили, що Росія "готова воювати вічно".

Раніше представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія у своєму "меморандумі" щодо України вкаже умови, а також можливі терміни закінчення війни.

Також Володимир Зеленський заявляв, що готовий до зустрічей із росіянами в будь-якому форматі та на будь-якому запропонованому майданчику, зокрема й до тристоронніх переговорів із Путіним і Трампом.

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