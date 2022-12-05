Раніше голова Полтавської ОВА повідомив про збиття над областю до 10 ракет.

Сьогодні, 5 грудня, під час чергової масованої ракетної РФ по Україні, воїни з повітряного командування "Схід" збили 15 ракет російських окупантів.

Про успішні результати наших військових у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з Повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Наші військові - найкрутіші", - написав він.

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Нова ракетна атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони. Рашисти знову вирішили вдарити по мирних містах нашої країни та влаштувала ракетну атаку.

Над одним з районів Київської області сили ППО збили ворожу ракету, в Одеській області внаслідок обстрілу російськими окупантами пошкоджено два інфраструктурних об'єкти, одна людина госпіталізована.

Крім того, внаслідок обстрілу російськими окупантами села Новософіївка у Запорізькій області дві людини загинули, трьох поранено. Згодом начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про збиття до 10 ворожих ракет.

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