У поліції закликають громадян залишатися в укриттях, адже ракетна загроза триває.

Над одним з районів Київської області збили ворожу ракету. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Ворожу ракету збили над одним із районів Київщини. Дякуємо силам ППО за ефективну роботу", - написав він.

Нєбитов закликав місцевих жителів залишатися в укриттях, адже ракетна загроза триває.

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Ракетна атака РФ на Україну: що відомо

5 грудня після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога, працює система протиповітряної оборони.

Близько 14:36 очільник КОВА Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО. "Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області", – попередив він.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попередив, що російські окупанти в один день можуть запускати ракети по Україні у декілька етапів.

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