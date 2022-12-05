На місці вже працює ДСНС.

Стало відомо про наслідки масованої ракетної атаки РФ по Україні. В Одеській області рашисти пошкодили два інфраструктурних об’єкти.

Окрім цього, в Офісі президента України повідомили, що без поранених не обійшлося. Одну особу госпіталізували.

"Одеська область... Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об'єкти. Одна особа госпіталізована", - йдеться у повідомленні.

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Також в ОП додали, що рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже працюють на місці.

Ракетний удар: нова масована атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 5 грудня, ворог здійснив запуски ракет по Одещині. Згодом у компанії "Інфоксводоканал" повідомили, що в Одесі після ракетних ударів зникли світло та вода.

Окрім цього, рашисти запустили ракети по інших областях та містах України. Вже є повідомлення про збиті ворожі ракети. Вибухи пролунали на Київщині, в Запорізькій, Полтавській областях та у Кривому Розі.

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