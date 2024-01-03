За словами військового, на даний момент жодна зі сторін не отримує оперативних переваг в боях.

Противник зосередив свої основні зусилля не тільки на Авдіївці, а й на Бахмутському напрямку, тому там ворожих атак стає все більше і більше.

Як сказав в ефірі інформаційного телемарафону майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний, це досягається завдяки тому, що у росіян дуже багато людського ресурсу, який вони використовують. Зокрема, це вʼязні, кримінальники, особи з неповною середньою освітою, безробітні.

"Але на даний момент жодна зі сторін не отримує оперативних переваг в боях. Бойові дії можна охарактеризувати як позиційні середньої та високої інтенсивності. На даний момент продовжуються штурмові дії продовжуються на напрямку Білогорівки, Спірного, Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Росіяни наразі основні зусилля зосередили на напрямку Часового Яру з метою виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, щоб витіснити наші підрозділи за цей канал", - розповів військовий.

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Він підкреслив, що росіяни бережуть свою техніку, тому залучення особового складу стає колосальним.

"Здебільшого перевага стає 1 до 10, 1 до 15 на користь ворога. Тобто на одного нашого бійця йде десь 10-15 росіян. Це факт", - наголосив Нагорний.

Водночас, як розповів він, росіяни несуть до 95% втрат і не шкодують свою піхоту.

Втрати Росії в Україні - останні дані

2 січня, за даними Генштабу, Збройні сили України ліквідували ще 680 російських окупантів.

Станом на сьогодні, 3 січня, втрати Росії у війні проти України зросли до 361 500 осіб.

Наші захисники відправили на брухт 7 ББМ (загалом 11 107), 15 артсистем (8 546), 3 засоби ППО (629), 36 БПЛА (6 748), 73 крилаті ракети (1783). 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11 391), а також 14 одиниць спецтехніки (1298).

Також за минулу добу українськими військами було уражено 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетні комплекси, 1 радіолокаційну систему та 1 склад паливно-мастильних матеріалів.

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