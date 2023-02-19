Окупанти втратили вже понад 3,3 тисячі танків.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів за час повномасштабної війни проти нашої країни.

З 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2023 року знищено близько 142 860 російських окупантів, з них 590 – за останню добу.

Крім цього, втрати окупантів включають:

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танків ‒ 3310 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12);

артилерійських систем – 2327 (+1);

РСЗВ – 469 (+0);

засобів ППО ‒ 243 (+0);

літаків – 298 (+0);

гелікоптерів – 287 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0);

крилатих ракет ‒ 873 (+2);

кораблів та катерів ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0);

спеціальної техніки ‒ 224 (+1).

Втрати РФ на війні проти України - останні дані

Напередодні у Білому домі озвучили оцінку, згідно з якою втрати ЧВК "Вагнера", що грає ключову роль у розв’язаній Росією війні проти України, вже сягнули понад 30 тисяч осіб (вбитими та пораненими). При цьому 90% ліквідованих за останні два місяці – завербовані ув’язнені з російських колоній.

Британська розвідка оцінює загальні втрати російських військ в Україні в 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані, а втрати ЧВК "Вагнера" – у 50% від загального числа найманців.

Російські ЗМІ вже ідентифікували 15 тисяч російських військових, убитих на війні в Україні. За останні два тижні число підтверджених втрат вп'ятеро перевищило попередні щотижневі дані.

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