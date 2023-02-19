Понад півтисячі російських загарбників відправлені в пекло прямим рейсом / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів за час повномасштабної війни проти нашої країни.

З 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2023 року знищено близько 142 860 російських окупантів, з них 590 – за останню добу. 

Крім цього, втрати окупантів включають: 

Відео дня
  • танків ‒ 3310 (+7); 
  • бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12); 
  • артилерійських систем – 2327 (+1); 
  • РСЗВ – 469 (+0); 
  • засобів ППО ‒ 243 (+0);
  • літаків – 298 (+0); 
  • гелікоптерів – 287 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0);
  • крилатих ракет ‒ 873 (+2);
  • кораблів та катерів ‒ 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0);
  • спеціальної техніки ‒ 224 (+1).
Понад півтисячі російських загарбників відправлені в пекло прямим рейсом / інфографіка Генштаб

Втрати РФ на війні проти України - останні дані

Напередодні у Білому домі озвучили оцінку, згідно з якою втрати ЧВК "Вагнера", що грає ключову роль у розв’язаній Росією війні проти України, вже сягнули понад 30 тисяч осіб (вбитими та пораненими). При цьому 90% ліквідованих за останні два місяці – завербовані ув’язнені з російських колоній. 

Британська розвідка оцінює загальні втрати російських військ в Україні в 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані, а втрати ЧВК "Вагнера" – у 50% від загального числа найманців. 

Російські ЗМІ вже ідентифікували 15 тисяч російських військових, убитих на війні в Україні. За останні два тижні число підтверджених втрат вп'ятеро перевищило попередні щотижневі дані.

Вас також можуть зацікавити новини: