Окупанти недбало ставляться до своїх військових.

Реальні втрати російських окупаційних військ можуть бути значно вищими, ніж в офіційних джерелах. Як повідомляє речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, до цього призводить в тому числі і неналежне ставлення рашистів до своїх поранених.

"Дані, які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас в полоні", - йдеться у повідомленні Дмитрашківського під час телемарафону.

Окрім цього Дмитрашківський додав, що важко визначити точну кількість загиблих та поранених після влучання снаряду у скупчення живої сили ворога.

Відео дня

Також речник підтвердив інформацію про великі втрати росіян на напрямках Вугледара і Бахмута. Однак на його думку повноцінної атаки там зараз бути не може через великі втрати. Росіяни зазнали їх через те, що наступали великими силами.

"На цей час ворог має деяку кількість особового складу, який може наносити ураження, атакувати, але їх там не так багато. Вони можуть єдине що робити, — це вести турбуючий вогонь і тримати наші війська в тонусі, щоб мали розуміння, що перед ним ворог. Але повноцінної атаки, на мою думку, зараз не може бути на цих напрямках. Ворог поніс дійсно дуже великі втрати", - зазначив Дмитрашківський.

Втрати росіян на війні: що відомо

Відзначимо, що росіяни за минулу добу втратили ще 800 солдатів, а загальна кількість ліквідованих перевищила позначку в 141 тисячу осіб.

Зокрема українці морські піхотинці поділилися врожаєм за тиждень, серед якого є сотні окупантів.

Натомість розвідка Британії зазначає, що росіяни не дорахувалися 200 тисяч чоловік з урахуванням поранених.

Стало відомо, що ЗСУ ліквідували ще одного топ-офіцера російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: