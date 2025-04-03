'Більше нема на чому їздити': окупанти воюють на мотоциклах через великі втрати, - Forbes

Росіяни намагалися вдосконалити цей транспорт бронею, але ця ідея з тріском провалилася.

Російські сили в Україні все частіше використовують цивільний транспорт, оскільки втратили понад 20 000 одиниць бронетехніки, яку не можуть замінити. Ці машини вразливі до українських мін, артилерії та безпілотників, пише Forbes.

На цьому тлі рожевий мотоцикл одного з підрозділів безпілотників не виглядає дивиною. Російський солдат показав його у відео.

"Я хотів би показати вам нашого бойового коня, на якому ми також виконуємо завдання", - каже окупант.

Цей мотоцикл росіянин назвав трофеєм, захопленим у ЗСУ. Його використовують для транспортування операторів безпілотників до лінії фронту. Коляска оснащена запасним балоном і димовими шашками для маскування.

"Ця машина - звір", - заявив солдат.

"Про всяк випадок", - додав він, демонструючи димові шашки.

Він визнав, що вибір транспорту продиктований відчаєм:

"Нам більше нема на чому їздити".

Провал броньованих мотоциклів

Раніше росіяни намагалися додавати броню до мотоциклів, але, як зазначає Tanks Encyclopedia, "велика маса транспортного засобу ускладнювала кермування. Мобільність була мінімальною."

Зараз на полі бою майже не зустрічається броньованих мотоциклів, але використовуються звичайні. В одному невдалому наступі було задіяно 31 мотоцикл, більшість з яких знищила українська артилерія та дрони-камікадзе.

Деградація російської армії

Росія, яка колись була однією з провідних армій у використанні важкої бронетехніки, тепер змушена кидати бійців у цивільних авто. Це сповільнює її наступ на ключових напрямках.

Попри чисельну перевагу, Росія щодня втрачає свої можливості, змушуючи солдатів воювати на транспорті, призначеному для щоденних поїздок мирних жителів.

Війна в Україні - знищення техніки РФ

Як писав УНІАН, українські військові в районі Часового Яру ЗСУ за допомогою дрона знищили рідкісну військову техніку РФ - "хімічний" бронетранспортер РХМ-4, який призначений для розвідки зараженої місцевості. Зокрема, пілоти полку безпілотних систем вполювали ціль та вдарили FPV-дроном по бронетранспортеру РХМ-4 на базі БТР-80 під час його пересування. На броні в цей час влаштувався з десяток російських штурмовиків.

Вас також можуть зацікавити новини: