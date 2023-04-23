Українська авіація за добу завдала понад 10 ударів по районах, у яких зосередилися російські загарбники та їхня військова техніка.
Крім того, ліквідовано три розвідувальних безпілотники супротивника - один "Орлан-10" та два дрони типу "Мерлін", повідомив у неділю увечері, 23 квітня, Генеральний штаб Збройних силу України у своєму зведенні.
"Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів...", - зазначили у Генштабі.
Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати
23 квітня вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивник намагався наступати на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. За даними Генштабу, там наші воїни відбили майже 60 атак з боку супротивника.
Найгарячіші бої тривають за Мар'їнку та Бахмут. Вороги зазнають дуже серйозних втрат на українській землі. Загальні втрати росіян вже становлять приблизно 186 420 супротивників.