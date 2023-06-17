На початку вторгнення Росія вела наступ на кількох напрямках, а в перші тижні 2023 року - в основному в Бахмуті та Вугледарі.

Підтверджені втрати російських окупантів під час бойових дій у Бахмуті та Вугледарі Донецької області у перші п'ять тижнів 2023 року перевищили втрати, які Росія зазнала у перші п'ять тижнів повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише "Медіазона", посилаючись на дані, зібрані за відкритими джерелами разом з "Російською службою Бі-бі-сі" і волонтерами.

Згідно з цією оцінкою, з 5 січня по 8 лютого 2023 року в Україні загинули 2504 людини, а в перші тижні вторгнення, з 24 лютого по 30 березня 2022 року, загинули 2175 осіб.

На початку вторгнення Росія вела наступ на кількох напрямках, а в перші тижні 2023 року - в основному в Бахмуті та Вугледарі.

Наймасовіших втрат, згідно з підрахунком журналістів, Росія зазнала у другий тиждень війни, з 3 по 9 березня 2022 року, коли загинули 599 людей. Під час боїв у Бахмуті та Вугледарі російські сили несли порівнянні втрати - так, з 26 січня по 1 лютого 2023 року загинула 541 людина, а з 2 по 8 лютого - 559 осіб.

Як зазначає "Медіазона", дані за 2023 рік неповні, оскільки про багато втрат стає відомо із затримкою. "Підтверджені втрати як за січень 2023, так і за інші місяці цього року зростуть найближчим часом", - зазначає видання.

З 24 лютого 2022 року по 12 червня 2023 року, за підрахунками журналістів, підтверджено загибель 25 528 росіян, які брали участь у вторгненні в Україну, але реальні втрати значно вищі.

Втрати РФ в Україні - деталі

Збройні Сили України за добу 16 червня скасували ще майже 600 російських окупантів. За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року серед особового складу орієнтовно склали близько 218 тис. 500 (+590 за добу) осіб.

Журналістам ВВС вдалося підтвердити імена понад 25 тисяч російських солдатів, загиблих на війні в Україні. Зазначається, що аналіз зібраних даних демонструє, як змінився образ середньостатистичного російського солдата за 16 місяців війни в Україні.

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