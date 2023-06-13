Серед знищеної техніки – ТОС "Солнцепьок" та РЛС "Зоопарк".

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України потужно відпрацювали по російських окупантах. Воїни "розібрали" ворожі танки, ЗРК і піхоту.

Як зауважили в прес-службі СБУ, "роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" – окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок".

"Лише за останній тиждень знищено: 16 танків, 5 "САУ", 14 ББМ та 16 вантажівок, 3 системи спостереження "Муром", ТОС "Солнцепьок", ЗРК "ТОР" та "БУК", РЛС "Зоопарк", понад 150 окупантів вбитими та пораненими та іншу техніку", – йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 13 червня від початку вторгнення в Україну російська армія зменшилася на 216650 окупантів. 470 загарбників українські захисники ліквідували протягом минулої доби.

Крім того, за час повномасштабної війни вдалося знищити чимало ворожої техніки. Зокрема, армія РФ втратила 3935 танків, 7642 броньовані машини, 3309 безпілотників, та понад 600 одиниць авіації – літаків та гелікоптерів. Ліквідовано також тисячі одиниць іншої техніки противника.

12 червня також зʼявилася інформація про ліквідацію в Україні начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ Сергія Горячева.

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