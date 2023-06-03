Також бійці підрозділу "відмінусували" ще й три САУ "Нона", 3 БМП, 2 танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ворожі зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" і три "ТОР-2М".

Про це повідомив прес-центр СБУ. Зазначається, що один "ТОР" намагався збити наш дрон-камікадзе, але пілот зберіг дрон – у ручному режимі відвів від ракети, а потім "захопив" ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти.

Крім того, як поінформували в спецслужбі, бійці підрозділу "відмінусували" ще й три САУ "Нона", 3 БМП, 2 танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.

"А у співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Серед них: 7 танків, 6 "Градів" і 6 САУ, 11 гармат, 21 бронемашину та іншу техніку", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу росіяни зазнали нових втрат - новини Генштабу

Як повідомляв УНІАН, втрати ворога з початку війни склали 209 тис. 470. За минулу добу ЗСУ знищили 560 загарбників.

Також було знищено десять ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, сім РСЗВ та сім засобів ППО противника.

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