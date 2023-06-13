Знищено понад 30 одиниць техніки ворога.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських окупантів. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували ще близько півтисячі російських окупантів, йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку війни склали близько 216 650, з них 470 осіб ліквідовано за минулу добу.

Крім цього, було знищено таку техніку окупантів: танки ‒ 3935 (+4), бойові броньовані машини ‒ 7642 (+6), артилерійські системи – 3766 (+20), засоби ППО ‒ 363 (+1), гелікоптери – 300 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2), автомобільна техніка та автоцистерни – 6473 (+2), спеціальна техніка ‒ 511 (+1).

Відео дня

Втрати ворожих РСЗВ, літаків, крилатих ракет та кораблів/катерів залишилися без змін.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Минулої доби авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. Ворог втратив гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Також цієї ночі ворог завдав чергового масованого удару по Україні з застосуванням БПЛА та ракет різного типу. Попередньо, ворог запустив 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "Шахедами", один - знищено нашими захисниками.

Відомо про влучення по житлових будинках Кривого Рогу. Щонайменше троє людей загинули, 25 отримали поранення (з них 19 перебуває у лікарні). Ще сім осіб можуть перебувати під завалами.

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