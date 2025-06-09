Окупанти зазнали нових втрат на Покровському напрямку.

За останню добу на російсько-українському фронті відбулося 144 бойових зіткнення. Окупанти використали ракету, 91 керовану авіаційну бомбу і 1252 дрони-камікадзе, а також здійснили 4246 обстрілів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 22:00. Так, на Харківському напрямку боїв не відбувалося, тоді як на Куп’янському окупанти чотири рази безуспішно намагалися прорвати українську оборону в районі Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку сталося 15 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського і Серебрянського. На Сіверському росіяни здійснили чотири штурми на позиції біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

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На Краматорському напрямку зафіксували п’ять російських спроб просунутися вперед в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки. А на Торецькому українські захисники відбили дев’ять атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Шість боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку загарбницькі війська 41 раз намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки й Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак, ще три бойових зіткнення тривають:

"Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, з них 99 - безповоротно. Знищено дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БПЛА, чотири антени зв’язку та пошкоджено один мотоцикл окупантів".

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ РФ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Загалом відбулося 19 боєзіткнень, шість з них тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили дві спроби просування окупантів поблизу Малинівки, однак бої не вщухають. На Оріхівському бійці Сил оборони тричі зупиняли просування в бік Новоандріївки, а на Придніпровському окупанти провели дві марні спроби наступу.

На Курському напрямку українські воїни відбили 27 атак, два бойових зіткнення ще тривають. На інших напрямках суттєвих змін не було.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше експерти та військові аналітики повідомили, що Російська Федерація почала свій літній наступ на Україну.

Наприкінці травня німецьке видання Bild писало, що за один тиждень російським загарбницьким військам вдалося окупувати щонайменше 18 населених пунктів на сході й півночі України, захопивши близько 200 км² території.

Вчора український аналітичний проєкт DeepState писав, що окупанти тепер контролюють селище Локня у Сумській області. Наразі на цьому напрямку ведуться бої.

Також аналітики писали, що росіяни підняли прапор у населеному пункті Кіндрашівка, що в Харківській області. За їхніми словами, група росіян дійсно присутня в центральній частині селища, однак у них відсутня логістика.

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