Аналітики розповіли, чи є у росіян шанс закріпитися у цьому селі.

Нещодавно в центрі села Кіндрашівка на Харківщині російські окупанти підняли свій прапор з метою створення видимості контролю над населеним пунктом.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState. "За інформацією підрозділів, які там перебувають, ворог дійсно присутній в центральній частині села", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там перебуває група окупантів, яка раніше прорвалася в Кіндрашівку, але в неї немає логістики з основною лінією російських військ в цьому районі.

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Ситуація на Харківщині

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що до ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей із РФ треба ставитися дуже серйозно.

Військовий зазначив, що сил, які накопичила РФ, не вистачить для захоплення "всіх областей чи обласних центрів". Імовірно, завдання росіян полягає в тому, щоб просунутися вглиб української території і використовувати це на переговорах.

А в ніч на 7 червня окупанти завдали найпотужнішого удару по Харкову, внаслідок чого загинули люди, було багато поранених. У місті зафіксовано руйнування житлових будинків.

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