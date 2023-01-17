Супротивник за добу втратив безпілотник та одну одиницю автотехніки, поділилися у ВМС ЗСУ.

Упродовж минулої доби, 16 січня, українські морські піхотинці ліквідували 17 російських окупантів.

Знищено дві ворожі самохідні гаубиці, одна одиниця автомобільної техніки та один безпілотник, йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України в Facebook.

"…16 січня… морські піхотинці знищили вантажівку, БПЛА та 13 окупантів. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневе ураження по загарбниках, унаслідок чого знищено дві самохідні гаубиці "Мста-С" та чотири російських військових", - зазначається у дописі.

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У ВМС ЗСУ підкреслили, що остаточні нові втрати Росії в Україні уточнюються.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це треба знати

Вранці 17 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни ведуть наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Крім того, ворог намагається покращити тактичне положення на Новопавлівському, Лиманському та Куп'янському напрямках.

У Генштабі додали, що українські воїни на Донбасі відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 116 950 загарбників. Крім того, знищено, зокрема, 2104 артсистеми, 1872 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 4877 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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