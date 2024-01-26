Голова фракції "Слуга народу" вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже українцям, що втрати "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що необхідно розкрити дані про втрати України у війні. Про це він заявив під час панельної дискусії, організованої виданням LB.ua.

За словами депутата, він пропонував президентові розсекретити дані про втрати України на війні, але Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього. "Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", – запевнив він.

Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

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Також він заявив, що вважає доцільною так звану смарт-мобілізацію: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті. "Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", – вважає він.

Крім того, парламентар зазначив, що "хвиля" мобілізації українців була на початку повномасштабного вторгнення, коли ворожі війська стояли вже під столицею. А коли війну відсунули туди, куди "10 годин на машині їхати", то ставлення киян до цього змінилося.

"Це самий великий виклик, який є в країні зараз. Не робити мобілізацію не можна, ми всі це розуміємо. Тому що тоді ми повернемося на півтора роки тому, коли вони під Києвом будуть, і тоді ми всі будемо знову готові мобілізуватися, але може бути просто запізно", – сказав депутат.

Арахамія вважає, що в багатьох людей викривлено сприйняття служби в армії і вони вважають, що їх без навчання відправлять вмирати на фронт. Він визнав, що такі випадку справді траплялися, і зараз люди кажуть, що не хочуть бути в отакій армії.

Арахамія пропонує відправити депутатів на військове навчання

Як повідомляв УНІАН, Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів. Нардеп зазначив, що вони мають проходити їх на загальних умовах з іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time.

За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання. Арахамія підкреслив, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК відразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, в потім – на фронт.

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