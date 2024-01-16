Очільник СН зізнався, що йому довелося трохи перебільшити реальний стан справ, але ця тактика була правильною.

Очільник фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія зізнався, що на початку війни під час перемовин з росіянами у Стамбулі налякав заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Олександра Фоміна.

Як розповів Арахамія у коментарі УНІАН, коли постало питання можливого захоплення Києва, екс-очільник МВС Денис Монастирський сказав, що немає часу готувати якісь механізми, потрібно просто людям на вулицях роздавати зброю.

"Це спрацює як певний психологічний фактор і для людей, щоб вони не втекли з міста, і для росіян, тому що зброї на руках багато, і люди чинитимуть опір", - зазначив Арахамія.

Заступник Шойгу Фомін, який представляв Росії на переговорах у Стамбулі, запитав: "Чим ви будете чинити опір?". Арахамія відповів йому різко, трохи перебільшивши масштаби роздачі зброї цивільним.

"А я кажу, що станом на зараз, поки ми з вами розмовляємо, я трошки прикрасив, звичайно, вже роздано півмільйона автоматів, а коли ми закінчимо сьогодні, буде більше мільйона. А коли ми поїдемо, буде вже два мільйони. Сказав, що у вас немає шансів взяти місто. І це спрацювало", - додав Арахамія.

Переговори з Росією - що відомо

Останнім часом деякі лідери західних країн почали стверджувати, що настав час домовитися про припинення війни на Україні. Однак аналітики вважають, що цей спосіб мислення упускає з уваги масштаби цілей Росії і те, що Кремль реально може запропонувати.

В ГУР зазначають, що Кремль занепокоєним тим, що довга війна несе в собі ризики дестабілізації всередині Росії. За даними української розвідки, ворог бачить небезпеку й у збереженні Україною виходу до Чорного морі.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, мирні переговори з Росією можуть відбутися лише після того, як російські війська покинуть територію України. "Відхід" з Кремля Володимира Путіна сам по собі не є підставою для початку переговорів.

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