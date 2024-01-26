Арахамія заявив, що українцям потрібно розʼяснити, як саме відбувається мобілізація.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів. Про це повідомляє LB.ua.

Нардеп зазначив, що вони мають проходити їх на загальних умовах з іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time.

За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

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Арахамія підкреслив, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК відразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, в потім – на фронт.

Саме для цього голова фракції "Слуга народу" запропонував проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", – сказав він.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що чинні депутати мають підлягати мобілізації.

Він зауважив, що необхідно виробити норму, як зберегти Верховну Раду чинною. За його словами, РФ зацікавлена в тому, щоб український парламент став недієздатним і не міг ухвалювати закони, продовжувати воєнний стан та мобілізацію. Цимбалюк додав, що для цього потрібно 300 нардепів.

Крім того, депутат Верховної Ради України від партії "Голос" Інна Совсун висловилася на підтримку мобілізації жінок, оскільки в конституції не прописано, що захищати державу мають тільки чоловіки. Проте йдеться про службу не безпосередньо на фронті, а й у тилу.

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