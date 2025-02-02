Для отримання направлення достатньо оновити застосунок та надіслати запит.

Електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) стали доступними у застосунку "Резерв+" для всіх користувачів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. За її словами, для отримання направлення достатньо оновити застосунок та надіслати запит. Далі керівник ТЦК підтвердить його, і військовозобов'язаний отримає сповіщення зі всією необхідною інформацією.

Зокрема, у сповіщенні буде номер направлення, адреса медичного закладу й підпис керівника ТЦК. "Насамперед направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК", - зазначила вона і додала, що згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

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"Після отримання електронне направлення дійсне протягом 30 днів, при цьому паперові направлення також залишаються доступними", - уточнила Черногоренко.

У Міноборони зазначили, що після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК, оскільки дані автоматично внесуть до реєстру "Оберіг".

Там також підкреслили, що повістки на ВЛК залишаються лише в паперовому форматі.

Проходження ВЛК

В Україні змінився порядок направлення військовозобов'язаних на проходження військово-лікарської комісії. Нові поправки до правил днями вніс Кабінет міністрів. Так, 28 січня Кабмін затвердив постанову №91 про внесення змін до базової постанови №560 від травня минулого року, якою регламентується порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Тепер громадянам, які прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних можуть одразу вручити направлення на проходження ВЛК, якщо людина давно не проходила її. Раніше в таких випадках направлення на медогляд вручали після того, як людина приходила до ТЦК за викликом окремою повісткою.

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