Як записатися в сили територіальної оборони і що потрібно мати.

Сили територіальної оборони України почали розгортання в умовах воєнного часу. В Україні формують 25 бригад територіальної оборони в кожному регіоні і 150 батальйонів. Добровольці можуть записатися в тероборону, щоб захищати нашу країну.

Як записатися в територіальну оборону

Щоб стати добровольцем територіальної оборони, потрібно звернутися до військкомату за місцем прописки. Також можна зателефонувати за гарячою лінією 0800507028, де оператори розкажуть, як вступити на військову службу за контрактом.

Перед прийняттям на службу кандидати повинні пройти медичне обстеження, а громадяни віком від 40 років - військово-лікарську комісію.

Для вступу до лав оборони знадобляться такі документи:

заява про бажання добровільно вступити на службу;

висновок військово-лікарської комісії;

копії всіх сторінок паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);

характеристика з місця роботи;

копії документів про освіту;

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Війна Росії з Україною 24 лютого

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи.

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР " і"ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.