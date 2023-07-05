Він нагадав, що цього тижня розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії в Україні.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що зараз для України надзвичайно важливо заручитися максимально широкою міжнародною підтримкою для забезпеченння трибуналу над Путіним.

"І для трибуналу необхідно те саме. Дуже важливо мати справжню дуже велику підтримку. Бо якщо учасників коаліції буде небагато, ви спротив і з російського боку: Росія, зі своєї сторони, також заручиться підтримкою своїх друзів: можливо, Північної Кореї, Сирії, Ірану... А це дуже небезпечно", - сказав він в інтерв'ю УНІАН.

Він нагадав, що цього тижня розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії в Україні.

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"І тому єдиний відсутній пазл тепер - це трибунал. Але ми вже працюємо над тим, щоб збирати та зберігати докази і готувати обвинувачення. Я хочу переконатися, що усі учасники військових злочинів, злочинів проти людяності і злочинів агресії до кінця свого життя ризикуватимуть опинитися на лаві підсудних. Можливо, наступного тижня, місяця, року, або через одне чи два десятиліття – я не знаю, але – ми віддамо правосуддю усіх злочинців. Це починається зараз і продовжуватиметься далі", - сказав Рейндерс.

Єврокомісар зазначив, що в якості реальної допомоги вони побудували нову захищену базу даних Євроюсту – Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

"Ми змінили регламент Євроюсту за дуже короткий проміжок часу минулого року, щоб мати повноваження зберігати всі докази, зібрані під час різних розслідувань. Це дасть змогу прокурорам обмінюватися ними: сьогодні, наступного місяця, року чи навіть десятиліття. Ми створили Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії в Україні (ICPA). І паралельно ми працюємо над створенням майбутнього трибуналу. Я знаю про прохання президента Зеленського провести спеціальний міжнародний трибунал. Нам ще потрібно побачити реакцію країн-членів ЄС, а також Великої сімки. Цього тижня я поїду до Токіо, щоб взяти участь у засіданні G7, де ми з міністрами юстиції продовжимо обговорювати можливі шляхи розвитку цього питання", - додав він.

Трибунал над Путіним - останні новини

Початок роботи Міжнародного центру з розслідування вторгнення Росії в Україну є першим кроком до притягнення російського керівництва до відповідальності, а також чітким сигналом, що відповідний міжнародний трибунал щодо переслідування російського керівництва буде створено.

Саме цей центр і буде відповідальний за збір даних, які будуть основою для офіційного обвинувачення злочинців, зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.

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