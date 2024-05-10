Ця зброя може стати деяким порятунком для влучних окупантів, адже здатна збивати дрони на підльоті.

Росіяни застосовують дробовики, щоб впоратися з нашестям українських безпілотників FPV-дронів. Зараз безпілотники скрізь, а росіяни на передовій буквально благають надати їм рушниці, оскільки РЕБи не можуть впоратися. Натомість українці успішно використовують рушниці для збиття російських безпілотників, пише Forbes.

Антидронові рушниці

З обох сторін є багато електронних перешкод, але виробники безпілотних літальних апаратів постійно змінюють робочі частоти та використовують стійкі до РЕБів варіанти прошивок. Тому система перешкод, яка спрацювала минулого тижня, може не спрацювати сьогодні. Зараз Україна застосовує стільки FPV, що їх вистачає, щоб вистежувати цілі взводи російських солдатів і знищувати їх по одному .

У розмові з російською газетою "Лента" минулого місяця полковник у відставці Андрій Кошкін сказав, що, коли РЕБ зазнає невдачі, рушниця може стати виходом.

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"Повинен сказати, що навіть проста рушниця, з якою ви йдете на полювання, яка стріляє дробом, виявляється більш ефективною, ніж кулемет, який намагається збити дрон", - сказав він.

Таке озброєння отримали деякі російські підрозділи. Російські соцмережі нещодавно показали фотографії двох солдатів, якии приписують збиття безпілотників. Їхня роль полягає в тому, щоб дивитися на небо з рушницею в руках.

Обидва солдати були озброєні рушницею "Вепрь-12 Молот" 12-го калібру , напівавтоматичною зброєю з магазином на 5 патронів. Крім того, окупанти переобладнали підствольний гранатомет ГП-25 для стрільби з дробового патрона для захисту від безпілотників.

Ще одне імпровізоване російське рішення передбачає адаптер, встановлений на кінці ствола автомата АК-74, щоб вистрілити одним снарядом, який, за словами розробників, мав високу ймовірність зупинити безпілотник FPV на відстані 30 метрів.

"Це дуже відповідальна робота - збивати дрони, коли всі ховаються"

Україна придбала 4000 рушниць Escort BTS12 у турецької компанії Hatsan для захисту від безпілотників. BTS12 - напівавтоматична зброя, яка має репутацію недорогої, але цілком надійної рушниці.

Постачання зброї – це лише частина рішення. Українські військові проводять курси з ефективного використання рушниці проти безпілотників.

У матеріалі українського журналу "Фокус" наголошується на важливості вибору правильної дальності пострілу та правильних прицілів для роботи: стрільба має бути швидкою, тому складні надточні приціли є радше перешкодою, ніж допомогою.

Український військовий розповів виданню, що збиття безпілотників – це штатна робота, яка потребує постійного спостереження.

"АрміяІнформ" розповіла про курс, який проводив інструктор із великим досвідом полювання. Він каже, що чоловіків, яких обирали для навчання стрільбі, спочатку відбирали з тих, хто має досвід полювання, а потім із тих, хто має перевірені навички стрільби. Ця роль також потребує сміливості.

"Це дуже відповідальна робота - збивати безпілотники, коли всі ховаються. Треба мати характер", - каже інструктор.

Окрім тренувань зі стрільби по рухомих мішенях, є ще й сильний аспект безпеки. Зокрема, стрільці не повинні піддаватися спокусі намагатися забрати трофеї.

"Не біжіть за безпілотниками, щоб довести, що ви їх збили. Не беріть їх у руки, не тягніть кота за хвіст", – каже він, відзначаючи небезпеку від нерозірваних або навіть замінованих безпілотників. "На жаль, такі випадки вже були", - додав інструктор.

Дробовики можуть збити дрон-бомбер, а також FPV. Інструктор хвалить швидкість стрільби Escort і каже, що він може збивати безпілотники на відстані до 120 метрів. FPV – важка мішень, але дробовик дає найкращі шанси на виживання.

"Це дуже хороший шанс порівняно з бігом, повірте", - каже інструктор.

Рух і контрхід

У майбутньому один солдат у кожному загоні може бути призначений для захисту від безпілотників. Деякі експерти запропонували видавати легку зброю усім військам для особистого захисту. Були деякі експерименти з адаптацією українського МСД-5, п’ятизарядного пістолета для сигнальних ракет та інших низькошвидкісних боєприпасів, як останнього захисту від FPV.

Однак, дробовики є лише частковим рішенням. У багатьох випадках солдати навіть не бачать і не чують, як наближаються FPV. Обидві сторони використовують все більше FPV з тепловізорами для нічних атак. Без будь-якої форми нічного бачення дробовик марний, хоча снайпери з нічними прицілами можуть мати певний успіх проти великих безпілотників у темряві .

Якщо дробовики дійсно стануть ефективними проти FPV, дрони еволюціонуватимуть у відповідь. Одна американська компанія вже виготовляє броньований, "захищений від дробовика" безпілотник під назвою The Widow, який здатний відбивати постріл дробу.

FPV-дрони на фронті

Під час війни проти РФ дрони різних типів посідають одну з провідних ролей для знищення, зокрема, техніки противника та різних об'єктів.

Так, за минулий місяць українські FPV-дрони вартістю 15,5 тисяч доларів за минулий місяць знищили техніку окупантів на суму 65 мільйонів доларів - ТОС-1А "Солнцепек", десятки танків і гармати.

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