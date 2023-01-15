Вони дісталися попутками майже до Москви та здалися поліції.

Російський окупант поговорив із сестрою про нову хвилю мобілізації й марні надії на ротацію.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, сестра окупанта розповіла йому, що ходить чутки, ніби у лютому розпочнеться нова хвиля мобілізації. Втім, окупант зазначає, що "мобіки" вже за тиждень так званої служби вимагають ротацію.

"Тут пригнали нових, до речі, одну посадку… Вони тут лише тиждень і такі: "А коли ротація?", - розказує окупант сестрі.

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У відповідь на це росіянка розповідає брату-окупанту, що зі Сватівського напрямку, на якому він зараз перебуває, втекли нещодавно 8 озброєних дезертирів. Вони з кулеметами на попутках доїхали в Московську область і здалися поліції.

Кремль шукає "гарматне м'ясо": що відомо про мобілізацію в РФ

Наприкінці вересня РФ оголосила часткову мобілізацію з метою призвати 300 осіб. На тлі мобілізації, за даними росЗМІ, з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн чоловіків. За місяць міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував про підсумки мобілізації, проте мобілізаційні заходи в країні після цього не припинили.

Незабаром мобілізованих почали відправляти на фронт. Вони не отримували належної підготовки і отримували убоге забезпечення.

Українська розвідка повідомляла, що вже 15 січня країна-агресор, яка зазнає значних втрат у війні проти України, може почати нову хвилю мобілізації.

Генштаб інформував, що Кремль вже вживає заходів для запобігання масовій втечі чоловіків з країни на тлі мобілізації. Крім того, з кінця грудня багатодітні батьки в РФ не мають права на отримання відстрочки від мобілізації.

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