Росія не має підтримки в Україні, українці її ненавидять, додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський на спільній із президентом Чехії Петром Павелом прес-конференції у Празі розповів про український контрнаступ. Глава держави наголосив, що українські воїни просуваються вперед на фронті.

Як передає кореспондент УНІАН, Зеленський зазначив, що "ми наступаємо". Ініціатива зараз – в українських військових.

"Наступ не швидкий – це факт. Але ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. І тому я бачу у цьому позитив" – сказав він.

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Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел уточнив, що цьогоріч Україна матиме можливість лише для здійснення одного контрнаступу.

"Підготовка контрнаступу вимагає багато часу та ресурсів. Тому нереалістично очікувати, що у разі його неуспішності можна одразу розпочати другий контрнаступ", – зауважив він.

Крім цього, під час прес-конференції один із чеських журналістів запитав Зеленського, чи не планує Україна якось "виселяти" з країни громадян, які говорять російською. На це президент попросив журналіста підійти ближче, щоб вони могли бачити очі одне одного.

"Я бачу ваші очі, а ви бачите мої. Важливо, що ви мої очі бачите, а Путіна – тільки чуєте і не бачите. Але вірите у якісь дурниці", – сказав він.

Президент наголосив, що від початку свого вторгнення Росія вбивала у більшості саме російськомовних українців, багато з яких жили на сході та півдні України. Він нагадав, що зараз велика кількість населених пунктів сходу та півдня щоденно атакуються Росією.

"І чому Росія не має ніякої підтримки? Тому що головне гасло Росії – що вони підтримують людей, які розмовляють російською – помножене на нуль. Бо вони вбили більшість людей, які розмовляли російською. Тому що вони знищили повністю східні міста – Маріуполь, Бахмут… Просто вбили усе населення", – додав глава держави.

За його словами, велика кількість людей саме через ненависть до таких дій РФ стала переходити на українську.

"Вони ненавидять їх. Ось, що відбувається… Тому, про що ми говоримо? Кого і куди витісняти? Через мову такого ніколи в Україні не було", – зауважив Зеленський.

Також президент прокоментував питання викрадення окупантами українських дітей. Зеленський зауважив, що розуміє батьків, які вважають, що інституції в Україні роблять недостатньо для звільнення їхніх дітей, яких викрала Росія.

"Я – батько, я розумію, що дитина – це найголовніше, що у тебе є… Я розумію. Який позитив, якщо у тебе немає твоєї дитини? Навіть сенсу тоді у житті не дуже багато", – сказав він.

Прездиент наголосив, що треба продовжувати боротися за звільнення усіх викрадених росіянами українських дітей.

"Треба боротися абсолютно всім. І коли я кажу всім, то це не означає, що я хочу зняти відповідальність з наших відповідних інституцій, ні. Нам усім треба боротися за дітей. Бо це наше майбутнє", – пояснив глава держави і закликав журналістів допомагати поширювати інформацію про викрадених Росією дітей та шукати такі дані.

Візит Зеленського до Чехії

Як відомо, візит Зеленського 6 липня – це перший приїзд українського президента до Чехії за 14 років. До Праги президент України прибув після своєї поїздки до Болгарії, де зокрема зустрівся із премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим та з президентом Руменом Радевим.

Під час спільної прес-конференції з чеським президентом Петром Павелом, лідери держав розповіли, про що говорили. Серед іншого, президенти торкнулися питань військової допомоги Україні, майбутнього саміту НАТО та безпеки в регіоні, зокрема російскої загрози на ЗАЕС. Павел наголосив, що Україна зараз розпочала свій контрнаступ і показала усьому світові, що Росія далеко не є такою сильною, як вона розповідала.

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