Дрони атакували 'жирну ціль' під Липецьком: у ЦПД розкрили, що виготовляв завод 'Енергія'

Зокрема, продукція цього заводу використовується для виробництва "Кинджалів" та "Іскандерів".

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони підтвердив ураження заводу "Енергія" у місті Єлець Липецької області РФ.

Як зазначив очільник ЦПД Андрій Коваленко, атаковано "важливий завод" російського ВПК. Цей завод виготовляє:

акумулятори та батареї: для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки;

літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів;

електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб Міністерства оборони РФ;

світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

"Енергія" є постачальником Міністерства оборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал", - зазначив Коваленко.

Відео дня

Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Як зазначив керівник ЦПД, станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу.

Атака на завод "Енергія"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі дрони атакували місто Єлець у Липецькій області Росії, під удар потрапив завод "Енергія", який виробляє батарейки та акумулятори, зокрема й для БПЛА.

Місцева влада переконує, що уламки БПЛА впали в промисловій зоні заводу, виникла пожежа. З підприємства довелося евакуювати всіх співробітників, кілька працівників постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: