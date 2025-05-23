На заводі виникла пожежа.

Сьогодні вночі дрони атакували місто Єлець у Липецькій області Росії, під удар потрапив завод "Енергія", який виробляє батарейки та акумулятори, зокрема й для БПЛА.

Місцеві жителі повідомляють, що чули понад 10 вибухів у небі, і підтверджують кілька "прильотів" безпілотників по заводу.

Губернатор Липецької області повідомив, що наліт дронів триває, уламки БПЛА впали в промисловій зоні заводу, виникла пожежа. З підприємства довелося евакуювати всіх співробітників, кілька працівників постраждали.

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Пізніше стало відомо, що уламки дрона влучили в багатоповерхівку, пошкоджено 20 квартир.

Також російська влада повідомляє, що через атаку в Єльці можливе тимчасове обмеження роботи мобільного інтернету "для підвищення ефективності захисту від БПЛА".

Атакований завод "Енергія" - велике російське підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Завод виробляє акумулятори, зокрема для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту.

Атаки на Росію

Останніми місяцями територія Росії все частіше зазнає масштабних ударів безпілотників. Російські міста регулярно повідомляють про атаки дронів. Найінтенсивніші удари припадають на нафтобази, військові об'єкти, аеродроми і підприємства оборонної промисловості.

Зокрема, в ніч на 21 травня українські дрони атакували Болховський завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ.

Це підприємство виробляє мікросхеми, напівпровідники і є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів, а також у виробництві "Іскандерів" і "Кинджалів".

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