Зараз дуже важка ситуація в Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що ситуація на лінії фронту стає жорсткішою, але усе вирішує стійкість воїнів Сил оборони України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. Він зазначив, що окупанти кидають більше сил на низці напрямків, щоб зламати наш захист.

"За 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка. І що ситуація стає жорсткішою. Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше й більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко в Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках", - наголосив Зеленський.

Глава держави відзначив хоробрість і рішучість українських військових, завдяки яким руйнуються плани країни-агресора.

"Зараз, як і кожного дня із цих 346, стійкість наших воїнів вирішує все. Наша стійкість! Не якісь там намагання й плани Росії. А хоробрість і рішучість наших бійців. Результативність і швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечувати наші сили оборони. Уважність і переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції України. Міцність і єдність нашого народу - усіх, хто працює заради нашої перемоги, і всіх, хто підтримує наших героїв і Українську державу", - відзначив президент.

На переконання глави держави, зберегти всі елементи української стійкості - це гарантувати перемогу.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що цього тижня російські окупанти кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також у Генштабі додали, що російські окупанти завербували в колонії на території тимчасово захопленої Донецької області 50 жінок для участі у війні проти України. Їх направили на територію РФ для проходження підготовки.

А раніше стало відомо, що втрати Росії в Україні зросли на 720 загарбників. Тепер загальна кількість ліквідованих на нашій землі російських окупантів досягла позначки в 130590 осіб.

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