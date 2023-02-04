Основні зусилля російські загарбники зосереджують на наступальних діях на п'яти напрямках.

Російські окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зауважується, що протягом доби ворог здійснив дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів там не виявлено. Водночас, обстрілів зазнали райони восьми населених пунктів Чернігівської та Харківської областей.

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На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони шести населених пунктів Харківської області та двох - Луганської; на Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали чотири населених пункти Донецької та Луганської областей.

А на Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили 12 населених пунктів, серед яких - Бахмут; на Авдіївському напрямку ворог обстрілював шість населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали п'ять населених пунктів Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки обстрілювалися росіянами з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, ударів зазнали райони шести населених пунктів Запорізької області, Антонівка і Херсон.

Війна в Україні - останні новини від Генштабу

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні 4 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках. Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів. Минулої доби росіяни також завдали 20 авіаційних і 3 ракетних удари. Крім того, росіяни понад 90 разів ударили з реактивних систем залпового вогню.

Натомість українська авіація та артилерія потужно відпрацювали по російських окупантах. Знищено кілька БпЛА та розгромлено райони зосередження особового складу загарбників. Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему "Cолнцепек", якою окупанти особливо пишаються.

Тим часом, втрати Росії в Україні за добу 3 лютого зросли на 720 загарбників. Тепер загальна кількість ліквідованих російських окупантів досягла позначки в 130590 осіб.

Окрім цього стало відомо, що прикордонники вночі зупинили кілька атак російських загарбників на Сіверському напрямку. Там після настання сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони.

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