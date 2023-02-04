Їх відправили для проходження підготовки на території Російської Федерації.

Російські окупанти завербували в колонії на території тимчасово захопленої Донецької області 50 жінок для участі у війні проти України. Їх направили на територію РФ для проходження підготовки.

Такою інформацією поділився Генштаб ЗСУ в традиційному звіті про ситуацію на фронті станом на вечір 4 лютого. У повідомленні сказано: "Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію російської федерації для проходження підготовки".

Окупанти вербують зеків для війни проти України

Цим процесом керує ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Вербування розпочалося приблизно минулого літа. Тоді ж з'явилося відео, зняте в одній з колоній, куди приїжджав "кухар Путіна".

Відео дня

Зеків використовували для масованих штурмів українських позицій в районі Соледара і східної "фортеці" Бахмута, яку наші захисники продовжують утримувати понад півроку. З фронту неодноразово надходила інформація, що завербованих засуджених перетворили на "гарматне м'ясо". Вони наступають по трупах мертвих товаришів по службі.

В українській розвідці пошук бажаючих воювати в колоніях пояснили відсутністю добровольців у Росії.

Повідомлення, що "вагнерівці" почали вербувати жінок, з'явилися в середині січня. Як заявила журналістка і керівник Фонду "Русь сидяча" Ольга Романова, першу партію з Краснодарського краю набрали в кінці грудня.

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