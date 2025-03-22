Самохідну пускову установку ворога "рознесли" на східному напрямку.

На одному із ключових напрямків фронту пілоти групи "MARGINAL SQUAD" вистежили і під час пересування за допомогою FPV-дрона уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Інформацію та відео про знищення ворожого ЗРК поширило ОСУВ "Хортиця" у своєму Telegram-каналі, зазначаючи, що мова йде про східний фронт.

Звертається увага, що ЗРК "Тор" — радянський та російський всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань ППО та ПРО на рівні дивізійної ланки.

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Як відомо, вартість такого ЗРК складає від $24 млн.

"Самохідна пускова установка комплексу здатна працювати автономно, самостійно виявляючи ціль та уражаючи її. Екіпаж машини 3 особи; кількість цілей, що одночасно відстежуються: 48; кількість цілей, що одночасно супроводжуються: 2 (4 для Тор-М2); зона виявлення цілей за дальністю: 27 км; зона знищення цілі за дальністю: 12 км", - йдеться в публікації.

Що ще відомо про ураження ворожої техніки

Як повідомляв УНІАН, це не перший випадок ураження російських ЗРК "Тор" за допомогою безпілотників. Крім того, багато цих установок були затрофеєні нашими Силами оборони на початку війни. Слід зауважити, що "Тор" з самого початку створювався, як засіб захисту передових сухопутних з'єднань, зокрема і під час маршу.

І причина такої частоти захоплення нашими оборонцями цих машин не у величезній їх кількості, бо насправді у всій армії РФ їх близько 120, за даними Military Balance 2021. А в тому, що саме "Торами" командування армії РФ намагалось забезпечити протиповітряну оборону своїх на той час ще довжелезних колон.

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